أبو الغيط: تعنت الحوثي يجعل من التسوية السياسية في اليمن هدفا بعيد المنال

جدد أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اتهام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بوضع العراقيل أمام الحل السياسي في اليمن التي تشهد حرباً منذ تسع سنوات، مشيراً إلى ذلك يجعل من التسوية السياسية هدفا بعيد المنال.



جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (160)، أمس الأربعاء.



وقال في كلمته التي أطلع عليها "يمن شباب نت"، "في اليمن برغم خفض التصعيد وتراجع حدة العمليات العسكرية في الشهور الماضية، فإن الوقف الشامل لإطلاق النار فضلا عن التسوية السياسية مازالت أهدافا بعيدة المنال".



وأضاف أبو الغيط: "مازال الطرف الحوثي يضع العراقيل تلو العراقيل أمام مسار الحل وكأنه راغب في استمرار الواضع الحالي بما ينطوي عليه من انقسام للبلد ومؤسساته واضعاف شديد لاقتصاده وقدراته".



وتابع أمين عام جامعة الدول العربية "إن الحفاظ على يمن موحد ذي سيادة على كامل ترابه الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا وهو هدف قابل للتحقق إذا أدرك الطرف الحوثي أن بإمكانه أن يكون جزءاً من عمليه سياسية شاملة وليس متحكما أوحد بقوة السلاح".



وتقود الأمم المتحدة وأطرافا دولية وإقليمية جهوداً مكثفة لإقناع الحوثيين بخطة تسوية شاملة، تبدأ بوقف إطلاق دائم للنار مع ترتيبات إنسانية واقتصادية قبل الدخول في عملية تفاوضية تُنهي الصراع المستمر منذ تسع سنوات، غير أن تلك الجهود تصطدم بتعنت الحوثيين حتى اللحظة.

