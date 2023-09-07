بعد تحشيد الحوثيين مقاتلين إليها.. "أونمها" تُعبّر عن أسفها لاستغلال اتفاق ستوكهولم في عسكرة الحديدة

دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، الخميس، جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم في المحافظة لاتخاذها كمثالٍ يحتذى به في كل اليمن.



وعبّرت البعثة في بيان لها عن أسفها لاستغلال هذه الفرص في العسكرة وكافة أنواع الأعمال الاستفزازية، في إشارة ضمنية إلى مليشيا الحوثي التي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحديدة وهددت قياداتها.



وسلط البيان الضوء على الاجتماعات التي عقدها رئيس البعثة مايكل بيري في العاصمة المؤقتة عدن مع المسؤولين الحكوميين، بما في الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وذلك عقب مُضي ثلاث سنوات منذ آخر اجتماع، للتركيز على الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد في الاعمال القتالية في الحديدة.



وشددت (أونمها) على أهمية الوصول دون عوائق للمدنيين والسلع والخدمات عبر الخطوط الأمامية في الحديدة، ورأب الفجوة بين اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون.



وأوضحت أن تمكين هذا الوصول سيكون له دور بالغ الأهمية في تخفيف معاناة الشعب اليمني في الحديدة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.



وجددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمة بولايتها في تسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في اليمن، مؤكدة أنه خلال التعاون الحقيقي والتركيز على رفاهية الشعب اليمني، يمكن إحراز تقدم نحو مستقبل سلمي ومزدهر للجميع.



وتحمل تصريحات البعثة الأممية، اتهامات ضمنية لمليشيا الحوثي بالتصعيد في المحافظة، عقب تحميل الحكومة اليمنية، البعثة مسؤولية الخروقات الحوثية في المحافظة.



وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، التقى الأحد الماضي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة (اونمها) اللواء مايكل بيري في العاصمة المؤقتة عدن.



وتطرق اللقاء، إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وأكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية وإلزام تلك المليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق استكهولم، مبدياً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.



وجدد بن مبارك مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي.



والجمعة الفائتة، أعربت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، عن استغرابها إزاء الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) ورئيسها اللواء مايكل بيري، إزاء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في المحافظة غربي اليمن.



وقال الإرياني إن بعثة (اونمها) بأدائها الحالي تخلت عن دورها، وباتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها.

