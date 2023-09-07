الحكومة: سياسة كسب الوقت التي تنتهجها مليشيا الحوثي وتصعيدها غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المتواصل غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق.



جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية وتحديها لكل الجهود الأممية والاقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



ولفت إلى الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود.



ووقف مجلس الوزراء، امام استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.



ولفت إلى تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وأخرها المجزرة المروعة بقصف وتفجير منزل المواطن "عيظه صالح ربوع" في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي اسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.



واعتبر مجلس الوزراء هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين، والتي ستدفع ثمنها المليشيات الإرهابية عاجلاً أو آجلا.



واحاط وزير الدفاع، مجلس الوزراء بمستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وحيا الصمود البطولي للقوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية، وتضحياتها الكبيرة المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وحث مجلس الوزراء القوات المسلحة والأمن والمقاومة والشعب اليمني، على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.



وثمن التضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال اليمن وأحرارها المرابطين في كافة الجبهات و الميادين في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية و مكتسباتهما الوطنية والتصدي للمشروع الإيراني وإفشال مخططاته وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة.

