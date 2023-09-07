وزير الداخلية يفتتح مركز الإعلام الأمني ويشدد على أهمية التوعية القانونية

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم الخميس، مركز الإعلام الأمني بديوان الوزارة بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وخلال الافتتاح، أكد اللواء حيدان على أهمية الإعلام عموما والإعلام الأمني على وجه الخصوص في رفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية في أوساط أفراد الشرطة والمجتمع، وفق الموقع الرسمي للوزارة.



وقال وزير الداخلية إن الوعي الأمني والثقافة الأمنية والقانونية هي السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار، والحماية والوقاية لأفراد المجتمع وخاصة حماية النشء والشباب من الجريمة والجريمة المنظمة والأفكار المتطرفة والمتشددة.



وأشار إلى أن مركز الإعلام الأمني هو أحد الوسائل وقناة التواصل بين وزارة الداخلية وجمهورها من قادة الرأي ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع عموما.



وأوضح أنه عبر هذه المنصة والقناة الإعلامية سيتم نقل سياسات واتجاهات وجهود وزارة الداخلية وأنشطة ونجاحات المؤسسة الأمنية والشرطية، والبيانات والمعلومات والتعميمات، ونشر الوعي والثقافة القانونية والتوعية الأمنية إلى المجتمع، بالإضافة إلى تقديم المعلومات إلى وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي.



ونوه وزير الداخلية إلى أن مركز الإعلام الأمني سيكون إحدى وسائل الوزارة في رصد اتجاهات الرأي العام الإعلامي، وكذلك مهمته، نشر الحقائق والمعلومات والبيانات.



ووجه اللواء حيدان فريق العمل على النهوض وبذل الجهود في سبيل إيصال المعلومات والحقائق إلى الرأي العام بدقة، ونشر الأخبار والتقارير، والتوعية الأمنية والقانونية إلى أفراد المجتمع.



في سياق متصل حث وزير الداخلية خلال تراسه، اليوم، اجتماعاً أمنياً بمديري العموم بديوان الوزارة، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ المهام الموكلة للإدارات وإنجاز خدمات المواطنين أولا بأول.



اكد اللواء حيدان على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى الكفاءة الإدارية في المرحلة الراهنة للوصل إلى أفضل مستويات الأداء الإداري والميداني وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.



كما أشاد بالجهود الملموسة التي تقدمها الإدارات العامة في وزارة الداخلية والتي لمس أثرها من خلال حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات المحررة والإنجازات الأمنية في احباط المخططات الإرهابية لعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية.



واستمع اللواء حيدان، من الحاضرين في الاجتماع بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود الشريف، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، إلى تقارير الأداء خلال العام الجاري ومستوى الانضباط في تنفيذ المهام الموكلة اليهم.



وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية، بزيارة الإدارة العامة لشؤون الضباط والإدارة العامة لشؤون الافراد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة سيئون، واطلع من خلال المديرين والقائمين بالأعمال على الإجراءات والاستعدادات الجارية لتدشين البطاقة الالكترونية للأفراد والضباط.