تعز.. السلطة المحلية تغلق 66 محل صرافة مخالفة بإشراف قضائي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، إغلاق 66 محلا مخالفا للصرافة بإشراف نيابة الأموال وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال المكتب الإعلامي لمحافظة تعز، إن الحملة الأمنية أغلقت 66 محلا مخالفا للصرافة بناء على قائمة بالمحلات غير المرخصة المرفوعة من فرع البنك المركزي.



وأشار إلى أن الحملة الأمنية تتكون من أربع فرق ميدانية وكل فريق متخصص بإغلاق 16محلا في مديريات المدينة بمشاركة وكلاء نيابات الأموال العامة الابتدائية ومباحث الأموال العامة.



وكان اجتماع برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية وتنمية الموارد خالد عبد الجليل، أقر إغلاق محلات الصرافة المخالفة بناء على تقرير من فرع البنك المركزي اليمني وفق توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان.



كما أقر الحاضرون عقد اجتماع يوم الاحد القادم لتقييم نتائج الحملة الأمنية للإغلاق في مديريات المدينة المظفر القاهرة صالة والبدء بالمرحلة الثانية التي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في بقية المديريات.

