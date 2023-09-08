مليشيا الحوثي تختطف رئيس فرع نادي المعلمين في المحويت 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر في نادي المعلمين، إن مليشيا الحوثي خطفت رئيس النادي في محافظة المحويت، غربي صنعاء.

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن مليشيا الحوثي خطفت رئيس فرع النادي في المحويت الأستاذ ناصر القعيش، من مديرية حفاش بالمحافظة.

وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي نقلت الأستاذ ناصر القعيش إلى مكان مجهول منذ يوم الأربعاء.

وطالبت اللجنة التحضيرية للنادي مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عنه، كما حذرت المليشيا من مغبة المساس بشخصية رئيس النادي في المحويت أو استمرار خطفه.

ولجأت مليشيا الحوثي مؤخرا إلى سلسلة من الاختطافات في محاولة يائسة لترهيب المعلمين وإنهاء إضرابهم.