مليشيا الحوثي تنهب مليار ريال من شركة هائل سعيد بذريعة دعم المولد النبوي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مليشيا الحوثي انتزعت من أحد مقرات مجموعة هائل سعيد أنعم مليار ريال بالطبعة القديمة لتمويل فعاليتها الطائفية تحت مسمى "المولد النبوي".

وحسب الصحيفة فقد انتزعت المليشيا مليار ريال أو ما يعادل مليون و900 وألف دولار من المقر الرئيس للمجموعة في صنعاء، بينما ألزمت بقية الفروع بدفع تمويلات أخرى وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها في صنعاء.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها عن حرب الجبايات الحوثية ضد القطاع الخاص الأربعاء أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا لانتزاع تمويلات مماثلة من المجموعات التجارية الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يشمل كذلك، كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة والأصغر لتمويل مولدها الضخم الذي بدأت في الإعداد له منذ أسابيع.

وتخوض مليشيا الحوثي حربا دون هوادة ضد القطاع الخاص لتجريفه والسيطرة عليه، وصفها اتحاد الغرف التجارية بصنعاء بـ"حرب التصفية".