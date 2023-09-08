لحج.. وفاة ثلاثة أشخاص وتضرر عشرات المنازل جراء الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار

تُوفي ثلاثة أشخاص على الأقل وتضررت عشرات المنازل في إحدى البلدات على الشريط الساحلي لمحافظة لحج (جنوبي اليمن) جراء الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.



وقالت مصادر محلية، إن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة شهدتها منطقة السُّقيّا والمناطق المجاورة لها بمديرية المضاربة ورأس العارة، بمحافظة لحج، أمس الأول تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات المنازل (مبنية من الخشب) للمواطنين والصيادين.



وأضافت المصادر أن العاصفة تسببت أيضا بتدمير قوارب الصيادين في المنطقة.



وأعلنت سلطات المديرية المنطقة "منكوبة" ودعت الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بإغاثة السكان المنكوبين الذين باتوا في العراء.



