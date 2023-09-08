شكرا لبحثكم عن خبر خلال نصف عام.. تعرف على مشاريع يمولها صندوق صيانة الطرق في مختلف المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي سليم المعمري اعلامي صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في منشور على حائطه بالفيسبوك ننشره كما جاء: بعيداً عن كل شيء المرفق الوحيد الذي يقوم بتحسين وجه الدولة والحكومة ������������������ خلال أقل من نصف #عام_2023 فقط تحت قيادة مهندس النجاح المهندس #معين_محمد_الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن دعونا نتحدث عن #جزئية_بسيطة من المشاريع #الجارية تمويلها حالياً من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في مختلف المحافظات المحررة وهي ع النحو التالي: اولا.#عدن 1. شارع لقمان 2.قريبا شارع جولة التوفيق إلى إنماء 3. شارع كالتكس إلى الغزل والنسيج ثانياً.#لحج 1.عقبة خلق المقطع الاول والثاني 2.راس عمران المخا المقطع الثالث 3. مشروع الصحى الكربة 4. الشارع الرئيسي والخلفي لمدينة الحبيلين 5. جسر وادي بناء المعلق 6. طريق ذي ناخب لبعوس يافع .. ثالثاً.#الضالع 1.نقيل الربض 2. خط الضالع الشعيب ... رابعاً.#أبين 1.خط باتيس كبث 2.منحنيات العرقوب 3. خط العلم دوفس يمين ... خامساً. #تعز خط تعز التربة .. سادساً.#شبوة مشروع عتق العبر المقطع الثالث ... سابعاً. #حضرموت مشروع شارع الستين .... أما #المشاريع_الممولة_دولياً عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS وبإشراف #وحدة_تنفيذ المشاريع #بصندوق_صيانة_الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن فهي كالاتي: ������������ #لحج 1.شارع تقاطع الحوطة بيت عياض 2. شارع حارة النخارة سفيان 3.شارع الحمراء اسلوم "عبار بدر .... #الضالع 1.شارع الاسكان 2.شارع الحود 3.شارع دار الحيد 4.شارع الجمرك ... #أبين 1.شارع جولة شقرة الفرزة 2.شارع دوار دغلان الى دوار ملعب خليجي 20 3.شارع من جولة البادية إلى جولة الحصن 4.شارع من جولة البادية إلى جولة الكوز. .... #عدن 1. شارع جولة الرحاب إلى جولة كندين " .... #حضرموت أولاً. حضرموت #الساحل مشروع إعادة تأهيل مجموعة شوارع حي العمال بالمكلا وعددهم 6 مشاريع : الشارع الاول من مدرسة سمية إلى سوق الهايبر الشارع الثاني من مركز النور إلى مسجد العمودي الشارع الثالث من سوق الهايبر إلى جسر المكلا الشارع الرابع من مدرسة سمية إلى مطعم مذاقي الشارع الخامس من مدرسة سمية إلى مدرسة عائشة الشارع السادس من حي باعبود إلى الشارع الخامس ... مشروع صيانة وإعادة تأهيل مجموعة شوارع مدينة الشحر 5 مشاريع: أولا. شارع المدخل الغربي لمدينة الشحر من اليمنية إلى سعاد مول ثانياً. شارع من اليمنية إلى سدة الخور ثالثاً.شارع شقق الفلاح رابعاً.شارع من بيت محضار إلى ملعب الاتحاد خامساً.شارع ابو أصبع من عمارة ابو أصبع إلى ملعب الاتحاد ... ثانياً.حضرموت #الوادي_والصحراء أولا. مشروع شارع الجزائر من جزمة إلى تقاطع شارع المطار ثانياً.مشروع شارع المطار من تقاطع شارع الرئاسة إلى جولة الجوية ثالثاً.مشروع المدخل الغربي لمدينة سيئون (1) من جولة بن حبريش إلى شحوح سريس رابعاً.مشروع المدخل الغربي لمدينة سيئون (2) من جولة الجوية إلى جولة بحيرة. رابعاً. ..... #تعز شارع الجامعة . ... #أما_المشاريع اللي نزلت فيها مناقصات #وقريباً_ستنفذ كالاتي: 1. خط جولة الرحاب إلى جولة كنديان المقطع الثاني في عدن 2.خط نقيل #شعبين سوق السلام لبعوس #يافع 3. عتق #العبر المقطع الرابع في #شبوة والقادم اجمل...������������������. فهذه المشاريع طبعا جزئية بسيطة تنفذ حالياً #ملاحظة الصورة من الاعمال الجارية بمشروع إستكمال وإنشاء طريق عقبة خلق المقطع الاول والثاني بمديرية حالمين محافظة لحج. #سليم_المعمري

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