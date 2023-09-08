شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اليمن وفيتنام والقنوات الناقلة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موعد مباراة اليمن وفيتنام والقنوات الناقلة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024

تعرفوا الآن على موعد مباراة اليمن وفيتنام في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024، والقنوات الناقلة لها وتردد تلك القنوات.

يطمح المنتخب اليمني في أن يتمكن من تحقيق الفوز في المباراة الثانية له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وأولمبياد باريس 2024، حيث سيكون عليه أن يخوض مواجهة قوية ضد منتخب فيتنام.

اقراء ايضاً :

واستطاعت اليمن أن تفتح مبارياتها في التصفيات بالفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة، بينما وجهة فيتنام إنذار قوي لبقية فرق المجموعة بالانتصار على غوام بسداسية نظيفة.

وسوف تدخل اليمن المواجهة المقبلة وهي في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تحتل فيتنام المركز الأول بذات الرصيد مع فارق الأهداف لصالحها، ثم تأتي سنغافورة ثالثًا، وأخيرًا غوام في المركز الرابع وكلاهما بلا نقاط.

وفي السطور التالية سنوضح لكم موعد مباراة اليمن وفيتنام في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024، والقنوات الناقلة للمباراة وترددها.

ما هو موعد مباراة اليمن وفيتنام في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة؟

موعد مباراة اليمن ضد فيتنام هو يوم غدًا السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، وقد تقرر أن تبدأ المواجهة في المواعيد التالية الخاصة بعدد من البلاد العربية:

الثالثة مساءً بتوقيت اليمن والسعودية والكويت ومصر والعراق.

الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام بث مباشر؟

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام بث مباشر هي قناة السعيدة اليمنية، والتي تختص بنقل مواجهات المنتخب الوطني عبر شاشاتها.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام بث مباشر؟

تردد القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام بث مباشر حيث يمكن استقبالها على أجهزتكم من خلال البيانات التالية:

القمر: نايل سات.

التردد: 11900.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.