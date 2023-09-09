لوح بالتظاهر في صنعاء.. نادي المعلمين بصنعاء يشيد بحراك التربويين في المناطق المحررة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد نادي المعلمين في صنعاء بالتحركات الاحتجاجية والنقابية لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية في المناطق المحررة، الهادفة إلى زيادة المرتبات وانتزاع العلاوات والترقيات والتسويات المعلقة.

وقال النادي في بيان له الجمعة، إنه يشيد بالحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين في مختلف المحافظات، مؤكدًا على استمراره، محذرا من توقف الحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين. وطالب الحكومة في عدن بالاستجابة لمطالبهم.

وشدد نادي المعلمين على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حالٍ.

وأضاف بدلًا من ذلك، فإن على السلطات في جميع المناطق النظر في معاناة التربويين والتعاطي بمسؤولية وجدية مع مطالبهم المبررة والمشروعة.

وتعد إشارة النادي إلى التظاهر أول تلميح من النادي باللجوء إلى التظاهرات في صنعاء، أسوة بالتظاهرات في تعز وعدن وعدد من المحافظات الأخرى.

وكانت نقابة المعلمين في تعز نظمت تظاهرة حاشدة الخميس الماضي للمطالبة بحقوق وعلاوات وترقيات نتيجة انهيار العملة، بينما دعت نقابة المهن التعليمية إلى إضراب في العاصمة المؤقتة عدن.

ونجح احتجاج المعلمين في مأرب بانتزاع تسوية أقرها محافظ المحافظة عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة في الأيام الماضية.

ودخل إضراب المعلمين في صنعاء أسبوعه الثامن بنجاح، بينما فشلت مليشيا الحوثي في كسر الإضراب وكسرت التعليم وفق بيان للجنة الإعلاميين بالنادي.

واعتبر نادي لجوء الحكومة الحوثية في صنعاء لصرف حافز ثان للمعلمين محاولة بائسة لإنهاء الإضراب، أدى إلى تعطيل وانهيار التعليم، محذرا من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين اليمنيين.