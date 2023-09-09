إصابة مواطن برصاص قناص حوثي شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن، أمس الجمعة، بإصابة خطيرة في رأسه برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال مصدر محلي، إن أحد قناصة مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركز في موقع الحومري بمنطقة العرفاف، استهدف المواطن (عبدالولي علي بن علي الشرعبي) بقرية "أدمة" شمال منطقة مريس.



وأوضح المصدر أن المواطن أصيب إصابة خطيرة في رأسه، أثناء ما كان يعمل في مزرعته، وتم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج، حسب موقع القوات المسلحة "سبتمبر نت".



وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة من هجماتها ضد المدنيين في محافظة الضالع متسببة بسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

