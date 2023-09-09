إب..نافذون حوثيون يسعون لتأجير أحد شوارع المدينة لبائعي القات

يسعى نافذون في مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تأجير أحد شوارع مدينة إب (وسط اليمن)، لبائعي القات وتحويل عائداته لصالحهم الشخصي، في ظل تهافت قيادات المليشيا على المال العام بهدف الإثراء غير المشروع.



وقالت مصادر مطلعة، إن نافذين حوثيين في مكتبي الأشغال وصندوق النظافة والتحسين شرعوا في تفصيل أكشاك حديدية لتأجيرها على بائعي القات مقابل مبالغ مالية يومية تعود لصالحهم الشخصي.



وأضافت المصادر أن النافذين قاما بالاتفاق مع بائعي القات على تأجير الأكشاك الحديدية (عددها 100 كشك) مقابل 4500 ريال عن كل كشك يوميا.



وأشارت إلى أن الاتفاق يقضي بنصب تلك الأكشاك على طول الشارع المؤدي من مكتب التربية إلى مفرق ميتم.



ومن المتوقع أن يجني النافذون الحوثيون من هذه العملية نحو 450 ألف ريال يومياً، وبإجمالي 13.500.000 ريال شهرياً.



وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية على تقاسم المؤسسات والقطاعات العامة بالمحافظة وتحويلها إلى كانتونات إيرادية لمصالحها الشخصية ضمن عمليات نهب ممنهجة للمال العام.

