"العليمي" يشدد على دور القضاة في تعزيز هيبة الدولة وإنفاذ سلطة القانون

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء.



وأدى اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن40 قاضيا اعضاء في المحكمة العليا، بالإضافة إلى العميد القاضي مهدي علي محمد فصيع بمناسبة تعيينه محامياً عاماً للنيابات العسكرية ومديراً لدائرة القضاء العسكري.



وعقب ذلك عقد العليمي لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا- بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا القاضي-، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة. كما هنأ المرأة اليمنية بتعيين ثمان نساء بالمحكمة العليا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء أكد الرئيس الدور المعول على أصحاب الفضيلة القضاة في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، وإنفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي في ظل ظروف الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.



كما أكد التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين أوضاع منتسبيه، وتنفيذ أحكام دوائره المختلفة.



ووضع العليمي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الحكومية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.

وأشار إلى دور السعودية في الحد من تداعيات تلك الهجمات الإرهابية، واستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتأمين واردات الغذاء والسلع الأساسية.

