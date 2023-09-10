تزامنًا مع ذكرى تأسيسه الـ 33.. انتخاب قيادة جديدة لحزب الإصلاح في المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة المحويت، اليوم السبت، دورتها الاعتيادية في أجواء ديمقراطية وشوروية، تحت شعار (الإصلاح نهج شوروي ونضال وطني).

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات شعبنا بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر والذكرى الـ33 لتأسيس الإصلاح، وفقا لموقع "الصحوة نت" الناطق باسم الحزب.

وترأس الجلسة" أكبر الأعضاء سناً، وأكد خلال كلمته على أهمية انعقاد الدورة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية وسيطرتها على المؤسسات العامة والخاصة.

وثمَّن الدور الوطني لقيادة وأعضاء الإصلاح في المحافظة في مختلف مراحل النضال الوطني.

وفي بدء الجلسة ترحم الحاضرون على أرواح الشهداء والمتوفين من أعضاء الهيئة والمكتب التنفيذي وأعضاء وقيادات الإصلاح وعلى رأسهم القاضي العلامة محمد أحمد الصرمي رئيس هيئة الشورى المحلية بالمحافظة، والعلامة أحمد حمود الشيخ، وكافة شهداء الجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الشعبية الذين أرتقت أرواحهم الطاهرة في المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووفقاً لأحكام النظام الأساسي واللائحة العامة ولائحة التنظيم المحلي للإصلاح وفي أجواء شوروية وديمقراطية فقد أجرت هيئة الشورى دورة انتخابية جديدة لقيادة الإصلاح في المحافظة بالاقتراع السري والمباشر وقد أسفر ذلك عن انتخاب رئاسة جديدة لهيئة الشورى المحلية من الأخوة التالية أسمائهم:

1-أحمد علي صلح - رئيساً للهيئة

2-علي محمد أحمد الخطيب - نائبا لرئيس الهيئة

3- عبد الصمد أحمد الشيبة - مقررا

كما تم انتخاب لجنة قضائية مكونة من الأخوة التالية أسمائهم:

1-عبد الله علي صالح الجالدي

2-إسماعيل مقبل عبد الله

3-علي حسن محمد جحيش

وفي الجلسة نفسها تم انتخاب قيادة للمكتب التنفيذي ورؤساء للدوائر. وأسفرت النتائج عن الآتي:

1- عبده أحمد النزيلي - رئيساً للمكتب

2- حميد علي الرفيق - أمينا للمكتب.

3- محمد احمد العقبي - أمينا مساعداً للمكتب.

4- يحيى يحيى المعمري - رئيساً لدائرة التنظيم والتأهيل

5- خالد محمد النويرة - رئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد

6-يحيى محمد صلح - رئيساً للدائرة السياسية

7 –صالح أحمد الخولاني - رئيساً لدائرة التعليم

8-يحيى علي السقير - رئيساً لدائرة الإعلام والثقافة

9-محسن ثامر علي ثامر - رئيساً للدائرة الاجتماعية والنقابية

10-مجاهد علي طاهر - رئيساً للدائرة المالية والاقتصادية

11-بشير محمد الرفاعي - رئيساً لدائرة التخطيط والتنمية البشرية

12-محمد حمود الربع - رئيساً للدائرة الانتخابية والقانونية

13-محمد عبده العوامي - رئيساً لدائرة الطلاب

14-نجود صالح محسن - رئيسة لدائرة المرأة.

وأعربت هيئة الشورى المحلية لإصلاح المحويت عن شكرها وتقديرها للمكتب التنفيذي السابق ورؤساء الدوائر في مجالات العمل المختلفة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في ظروف استثنائية. كما أعربت عن تمنياتها للقيادة الجديدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن

وثمنت دور المرأة الإصلاحية في المحافظة وما قامت به من أدوار وطنية رائدة في ظل ظروف صعبة ومعقدة

وحيت هيئة الشورى لإصلاح المحويت، الأبطال في الجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الشعبية، واعتبرتهم الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة، مطالبة طالبت الحكومة الشرعية برفع مرتباتهم وصرفها بشكل منتظم.

ودعت كل الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية إلى توحيد الصف وجمع الكلمة لمساندة المعركة الوطنية لدحر الانقلاب الحوثي وتحرير الوطن واستعادة الدولة.

وثمنت الهيئة المواقف الأخوية المساندة للشرعية من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وأدانت ما تقوم به مليشيا الحوثي الاجرامية من تجريف للمناهج التعليمية واستبدالها بمناهج طائفية منحرفة

ودعت هيئة الشورى المحلية كل أولياء أمور الطلاب في المحافظة إلى تحصين أبناءهم من خطر الأفكار المنحرفة لمليشيات الحوثي والدفاع عن الهوية الوطنية.