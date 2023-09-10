إب.. مليشيات الحوثي تسطو على دار القرآن الكريم في "الرضمة" وتحوله إلى مقر لها

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على اقتحام دار للقرآن الكريم بمحافظة إب، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية اقتحمت دار القرآن الكريم بقرية ذي "الصولع" بعزلة كحلان، بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.

وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي تسعى للسطو على الدار ومصادرته بهدف تحويله لمقر لمنظمة تتبع أحد القيادات الحوثية التي تتخذ من المنظمة وسيلة للثراء ونهب المساعدات.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا تريد استخدام المبنى الذي تم وقفه وبنائه من قبل الواقف بهدف جعله مقرا لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم مشيرة إلى أن ممتلكات الأوقاف لا يجوز استخدامها بغير ما أوقفت له، في الوقت الذي تريد جعله مقرا لإحدى المنظمات.

وبحسب المصادر، فإن عناصر المليشيا التي اقتحمت الدار يتزعمهم كلا من: محمد صالح حمود الحجيلي، وصالح حمود الحجيلي، وعبدالواحد علي صالح الحجيلي، وصالح محمد ناجي الحجيلي، ومحمد حسين السيد.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أغلقت مليشيا الحوثي دور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة، وسطت على تلك المقار وتحويلها لمقار وثكنات عسكرية وأخرى لصالح قيادات ونافذين في المليشيا.