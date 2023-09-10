قبائل شبوة تطالب بتسليم قتلة الشاب "صدام مجرب" للقضاء في غضون 20 يومًا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت قبائل شبوة، يوم السبت، الجهات المختصة بتسليم المتهمين في قتل وتعذيب الشاب "صدام مجرب" إلى القضاء في غضون 20 يومًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مشايخ وقبائل المحافظة، في قرى آل سليمان، قرية الكرموم، حيث اجتمع الحاضرون من مشايخ وعقال شبوة، لمناقشة ما جرى بشأن صدام حسن مجرب، والذي قتل على يد قوات دفاع شبوة، يوم الأربعاء الماضي.

وفي بيان لهم، أكد مشايخ شبوة، رفضهم واستنكارهم لانتهاك حرمات بيوت أهل مجرب، والاعتقالات خارج القانون. وطالبت بتسليم كل المتهمين وتسليمهم للقضاء، وسرعة الحسم في القضية خلال 20 يومًا.

وجدد الحاضرون تأكيد موقفهم الداعم لأمن واستقرار المحافظة، ورفضهم كل العناصر المطلوبة أمنيًا، مؤكدين أنهم سيقومون بحماية أرضهم، ومن لديه مطلوب عليه تسليمه للجهات الرسمية في المحافظة أو نفيه من المنطقة.

وحذر مشايخ شبوة، من التستر على أي مطلوب أمني، محملين من يتستّر على المطلوبين أمنيًا بتحمّل النتائج.

وأقر الحاضرون تشكيل لجنة من أولياء الدم آل سليمان والحاضرين والتنسيق مع السلطة المحلية والأمنية في المحافظة.

حضر الإجتماع كلا من:-

1-الشيخ/أبوبكر بن فريد العولقي

2-الشيخ /محمد مبخوت الربيزي.

3-الشيخ/علي بن حسن دوشل النسي.

4-الشيخ/سالم بن ناصر الجبواني.

5-الشيخ/علي عبدالله الجساري

6-الشيخ/علي مهدي بجنف النعماني.

7-الشيخ/طارق فريد الدغاري.

8-الشيخ/رويس حسين المرزقي.

9-الشيخ/ناجي زبين المحضار.

10-الشيخ/حسين عوض بامردوخ

11-الشيخ /أحمد عوض لصور الطالبي

12-الشيخ/أحمد عبد السلام العبدللي

13-الشيخ/حسن الطالبي

14-الشيخ/سالم سالم القربوع الاحمدي

15-الشيخ سالم الهبهب الباراسي.

16-الشيخ/المنصوري محمد المرزقي.

17-الشيخ/علي فريد هادي الباراسي

18-الشيخ/ناصر علي الهميس باهدى.

19-الشيخ/عبدالله سالم بن طعموس القميشي

20-الشيخ/محمد العيشي العتيقي

21-الشيخ/صادق حسين الخشعي

22-الشيخ/ابوبكر سالم علي الطوسلي

23-الشيخ/مبخوت محمد الهمامي

24-الشيخ/صالح عبدالله حجيري البزعلي

25-الشيخ/حسين الخضر عوض حيدره

26-الشيخ/حسين صالح الشاجري

27-الشيخ/محمد بن هادي الأحمدي

28-الشيخ/عبدالله البزعلي

29-الشيخ/عوض سالم فرج المرزقي

30-الشيخ/محمد عوض لقصم

31-الشيخ/حسن سالم المدحجي

32-الشيخ/محمد حسين

33-الشيخ/محمد حسين اليوبي

34-الشيخ/علي مرصع فريد الطوسلي

35-الشيخ/صادق حسين عبدالحق

36-الشيخ/عبدالله احمد بن محسن الطوسلي

37-الشيخ/علي محسن الطوسلي

38-الشيخ/فيصل سالم الفياضي

39-الشيخ/صالح حسن صالح الطالبي

40-الشيخ/صالح الصوة المسلمي

41-الشيخ/عبدالله محمد العريف الأحمدي.

42-الشيخ/ مبارك أحمد حسن الهمامي

43-الشيخ/رامي محمد صالح بن مخشوف.

