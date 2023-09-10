شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023 2023/09/10 الساعة 08:35 صباحاً (جهينةيمن) انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023 ، مقارنة بأسعار أمس ، حيث سجلت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم تراجعا في كل العيارات . أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10-9-2023 اقراء ايضاً :

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