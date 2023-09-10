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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

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سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر

الريال السعودي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر

الريال السعودي

في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.