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عدن - ياسمين التهامي - وحش الصحراء... مواصفات وأسعار فورد برونكو 2023 في السوق السعودية

تعد سيارة فورد برونكو 2023 من أشهر الطرازات التي تقدمها علامة فورد الأمريكية في السوق السعودي، وتعد الخيار الأمثل لمحبي المغامرات.

أسعار فورد برونكو 2023 في السوق السعودي

وتتوفر سيارة فورد برونكو 2023 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 193،315 ريال سعودي.

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وتتوفر سيارة فورد برونكو 2023 في السوق السعودي بخيارين من المحركات.

الخيار الأول مزود بمحرك سعة 2300 سي سي، وهو مكون من 4 أسطوانات، ويولد المحرك قوة حصانيه قدرها 270 حصانا، وعزم دوران يقدر بنحو 420 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وتستغرق السيارة نحو 7،5 ثانية للانتقال من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة.

بينما زود الخيار الثاني بمحرك مكون من 6 أسطوانات وبسعة وصلت إلى 2700 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 310 حصان، وعزم دوران يقدر بنحو 542 نيوتن/متر.

وتستغرق السيارة نحو 6،9 ثانية للانتقال من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

ويصل الطول الكلى لسيارة فورد برونكو 2023 إلى 4811 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1852 مم، ويصل عرضها إلى 1928 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2949 مم.

وتضم السيارة باقة متنوعة من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وأنظمة مساعدة الفرامل، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وإنذار لمنع السرقة، وكاميرا خلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام الحماية من السرقة.