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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ردة فعل واعظ مغربي أثناء إلقائه درسا بالمسجد لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، ردة فعل واعظ مغربي لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب المملكة وهو يلقي درسا في أحد المساجد.

وقال الواعظ للحضور: "الله أكبر، اجلسوا يا جماعة بارك الله فيكم، يا أخي أين تذهبون.. تموت في بيت الله أهلا وسهلا.. ما أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله".

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وأضاف: "قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده".

وتابع الواعظ قائلا: "أنت يا أخي يذكرك الله فيمن عنده".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.