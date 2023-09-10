[ اليمن.. قوات الجيش تُكبّد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في تجدد للمواجهات بجبهات تعز   ]

أعلن الجيش اليمني تجدد الاشتباكات بين قواته ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، مؤكدا تكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له بوقت متأخر من مساء أمس، اندلاع "اشتباكات بين الجيش ومليشيات الإرهاب الحوثية في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز).



وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن الجيش تكبيد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية شمالي مدينة تعز.



وأضاف في بيان مقتضب: أن "قوات الجيش استهدفت مصادر نيران لمليشيا الحوثي شمالي تعز وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوفها".



وتأتي تلك المواجهات بعد يوم من عملية نوعية لقوات الجيش شرق المدينة، حيث لقى مسلح حوثي مصرعه وجرح ثلاثة آخرين، وفق إعلام اللواء 22 ميكا.



وقال مصدر ميداني في اللواء إن اشتباكات اندلعت بين أفراده ومليشيات الحوثي الإرهابية عقب تنفيذ عملية نوعية نفذها أبطال اللواء على مواقع العدو في تبة لوزم شرق المدينة.



ولفت المصدر أن أفراد الجيش نفذوا العملية بنجاح وعادوا إلى مواقعهم سالمين.

