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عدن - ياسمين التهامي - لن تتخلص من قشور الموز ابداً من اليوم بعد ان تعرف كيفية استخدامه لتبييض الأسنان بـ 3 أيام

أكدت الطبيبة الفرنسيّة مارتين زيسرمان، فعالية استخدام قشور الموز في تبييض الأسنان طبيعياً في 3 أسابيع فقط. وقالت إن قشور الموز غنية بمعادن البوتاسيوم، والمغنيزيوم، والمنغنيز التي تُساهم في إزالة البقع عن الأسنان، دون أن يُلحق أي أذى بمينا الأسنان. بحسب العربية. اقراء ايضاً : طريقة الاستخدام يكفي اختيار حبة موز ناضجة وتقطيع جزء من قشرتها إلى 3 مستطيلات بطول 10 سنتيمترات، على أن يتم استعمال الجانب الداخلي من كل مستطيل على التوالي لفرك الأسنان من اليسار إلى اليمين لحوالي دقيقتين. بعدها تُترك بقايا الموز على الأسنان لحوالي 10 دقائق قبل تنظيفها بفرشاة أسنان جافة ثم تنظيف الأسنان بالمعجون كالمعتاد. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرتين يومياً لمدة 3 أسابيع على الأقل للحصول على النتيجة المرجوّة. يمكن أيضاً إزالة الجانب الداخلي من قشور الموز بواسطة السكين ثم خلطه مع القليل من الغليسيرين واستعمال الخليط كبديل لمعجون الأسنان. يُنصح بتكرار هذه الخطوة بعد كل وجبة أو على الأقل مرتين يومياً.

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