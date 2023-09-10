كشف عن طلب سعودي بزيارة المملكة.. قيادي حوثي: أرسلت رسالة لولي العهد السعودي دون علم زعيم الجماعة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف قيادي حوثي مساء أمس السبت، إنه أرسل رسالة سرية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يكشف تاريخ الرسالة، دون معرفة زعيم الجماعة عبد الملك او رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط.



وقال القيادي الحوثي على ناصر قرشة - في منشور له على "فيسبوك" حذفه لاحقا – "إنه أرسل رسالة سرية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "تلين لها القلوب القاسية دون علم مهدي المشاط ولا عبد الملك الحوثي".



وكشف أن الهدف من الرسالة كان طمأنة المملكة، والتذكير بعلاقة الطرفين قبل الحرب، وإزالة التخوفات لدى المملكة من مليشيا الحوثي، طلبت من ولي العهد السعودي ما وصفها بالحقوق نتيجة الحرب الجارية في البلاد.



والقيادي "علي قرشة" هو أحد كبار التجار الممولين للحوثي، والذين يملكون شركات نفطية وغيرها، وأحد المطلوبين للمملكة، والتقى السفير السعودي آل جابر في صنعاء في أبريل الماضي، وورد اسمه في عدة تقارير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في قائمة ممولي الحوثي من تجارة الوقود.



وقال علي قرشة "إنه توصل بعد الرسالة إلى قناعة بأن المملكة لا تريد الحرب ولا تريد دفع تعويضات لمليشياته".



وأبدى القيادي الحوثي، استعداد جماعته لتوقيع اتفاق يضمن مطالب المليشيا مع السعودية في الرياض أو حتى واشنطن بحضور الوسيط العماني. على حد تعبيره.



وكشف القيادي الحوثي علي قرشة أن المملكة العربية السعودية طلبت وفدا حوثيا لزيارة الرياض. ووصف هذا الطلب بأنه ضمن سياسة سعودية سيليها طلب زيارة قيادات أخرى ومن ضمنهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.