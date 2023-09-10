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للمرة الثانية خلال شهر.. شركة يو للاتصالات تفرض جرعة سعرية جديدة بنسبة 100%

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المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت شركة يو العمانية الحوثية للاتصالات في صنعاء، جرعة سعرية جديدة على جميع الخدمات التي تقدمها بشكل مفاجئ للمرة الثانية خلال شهر تقريباً.
 
وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، إلغاء جميع الخدمات السابقة بالجيل الرابع ووفرت خدمات جديدة بجرعة تزيد عن 100%.
 
وبحسب إعلان الشركة فإن الخدمات الجديدة للشركة ألغت اشتراك الانترنت فقط ومنحت اتصالات ورسائل للشبكات المحلية.
 
وارتفعت باقة وان جيجا اليومية من الجيل الرابع من 500 ريال إلى 1000 ريال مع إضافة مدة الصلاحية ليومين وإضافة رصيد اتصال ورسائل نصية.
 
كما رفعت أسعار باقة 30 جيجا من 9 آلاف ريال إلى 18 ألف ريال مع خفض الرصيد إلى 25 جيجا.
 
وتشمل الجرعة التي أعلنت عنها الشركة رفع سعر باقات الانترنت بنسبة الضعف تقريبا، الأمر تولد عنها سخط شعبي هائل بين المشتركين الذين طالبوا بمقاطعتها.
 
وكانت الشركة قد أقرت الشهر الماضي رفع أسعار الخدمات بعد إضافة المليشيا الحوثية رسوما وجبايات جديدة على شبكات الاتصالات لصالح عدد من الصناديق الحوثية.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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