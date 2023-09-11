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نادي المعلمين: نناشد مجلس الأمن عدم تجاهل مطالبنا المتمثلة بصرف المرتبات

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المنامة - ياسر ابراهيم - صعّد نادي المعلمين الذي يقود إضرابًا عن التعليم للأسبوع الثامن على التوالي؛ للمطالبة بصرف المرتبات، من خطابه، في أحدث بيان له صدر مساء الأحد.

وقال النادي إنه يطالب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانزغروندبيرغ ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث أن يطلبا من مجلس الأمن في الجلسة الشهرية الخاصة باليمن غدا الاثنين إلزام طرفي الصراع في اليمن بصرف المرتبات.

وعبر البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للنادي عن أمله بألا يتم تجاهل مأساة مئات آلاف الموظفين المقطوعة مرتباتهم منذ2016.

وأكد أن الموظفين في اليمن يحتاجون أيضا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن يجبر أطراف الصراع في اليمن على صرف مرتبات الموظفين، وفي مقدمتهم موظفي التربية والتعليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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