عدن.. المختطفون في بئر أحمد يبدأون إضرابًا عن الطعام لعدم تقديمهم للمحاكمة

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ عشرات المختطفين في سجن بئر أحمد بعدن، الذي تديره قوات المجلس الانتقالي، إضرابا عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار عرقلة محاكمتهم أمام السلطات القضائية.

وقال المختطفين في بلاغ صادر عنهم، إنهم شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام على خلفية استمرار معاناتهم بسبب تعطيل المحاكم والنيابات وإطالة مدة اعتقالهم دون النظر في قضاياهم، مؤكدين أنهم يعانون من حالة نفسية سيئة.

وحمل المختطفون، السلطة القضائية أي تبعات يواجهونها، مشيرين إلى أن قرارهم يأتي تضامنا مع نزلاء سجن المنصورة الذين دخلوا في إضراب شامل عن الطعام.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه المختطفين في بئر أحمد محاكمتهم أو الإفراج عنهم؛ إلا أن الانتقالي يرفض نقلهم إلى المحاكم تحت مزاعم عدم توفر الوقود.

