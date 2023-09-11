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سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023م

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023م

2023/09/11 الساعة 08:35 صباحاً (جهينةيمن)

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�عر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023م،  سعر جرام عيار 21 وسعر جرام عيار 18 وسعر جرام عيار 24 وسعر أوقية الذهب ، أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة وسعر الذهب مباشر، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

جاء سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

 

 الجرام عيار 24

218.87

ريال

58.33 دولار

 الجرام عيار 21

191.51

ريال

51.04 دولار

الجرام عيار 18

164.15

ريال

43.75 دولار

الجنيه الذهب

1532

ريال

408.31 دولار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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