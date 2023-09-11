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عدن - ياسمين التهامي - تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند. وأظهر نشطاء مقاطع فيديو للحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وإعادته قراءة الاسم مرتين. اقراء ايضاً : من: اليمن الآن الرئيس الامريكي جو بايدن يتلعثم "مرتين" عند نطق اسم ولي العهد السعودي، #محمد_بن_سلمان في كلمته خلال قمة العشرين في #الهند pic.twitter.com/CkYmpBHT3F — Alplus (@Alplusspluss) September 10, 2023 🇺🇸🤐 بايدن يفشل في نطق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرتين في منتدى مجموعة العشرين



😁 pic.twitter.com/K3F40FIfVa — ben_mohsen🕵️ (@honesty___words) September 9, 2023

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