الرياض تؤكد دعمها لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، التأكيد على استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، ودعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن.



جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن رشاد العليمي، حول مستجدات الأوضاع في اليمن.



وقال بن سلمان في تدوينة على منصة "إكس"، إنه أجرى اتصالاً بالرئيس رشاد العليمي، نقل خلاله تحيات قيادة المملكة وتمنياتها لليمن الأمن والاستقرار، كما استعرض العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن.



وأضاف: "أكدت لفخامته استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق".



وأشار إلى أنه جرى مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن والدخول في عملية تفاوضية تنهي الصراع المستمر منذ تسع سنوات.

