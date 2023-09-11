قيادي حوثي يطلق الرصاص على مدرسة في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، النار على إحدى مدارس في ريف محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر تربوية "إن قياديا حوثيا يدعى (عبدالرحمن العلفي)، أطلق وابلا من الرصاص على مدرسة بلال بن رباح بمنطقة "ميتم" بمديرية ريف إب، ما أدى لحالة من الهلع والرعب والخوف في أوساط الطلبة).



وأضافت المصادر أن مدير المدرسة أعلن وقف العملية التعليمية عقب الحادثة وطالب بضبط المعتدي، غير أن المليشيا لم تحرك ساكنا إزاء ذلك حتى الآن.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المدارس والعاملين بالسلك التربوي في الكثير من مدارس محافظة إب (وسط البلاد)، ضمن الحرب المستمرة ضد التعليم في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية.

