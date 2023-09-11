أبين.. وساطة قبلية تنجح في وقف مواجهات قبلية بالمحفد سقط فيها قتلى وجرحى  

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت وساطة قبلية في وقف مواجهات قبلية سقط فيها قتلى وجرحى في مديرية المحفد بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن وساطة قبلية من محافظتي شبوة وأبين، توسطت في وقف اشتباكات اندلعت بين قبيلتي (آل خليل وآل مسعود باكازم) في منطقة الضحك بمديرية المحفد، أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل وإصابة ثمانية أشخاص من الجانبين.



وأضافت المصادر أن الوساطة قضت بوقف المواجهات 24 ساعة على أمل حل المشكلة العالقة بين الجانبين حول ملكية أراضي حدودية.



وخلال السنوات الأخيرة، عاودت النزاعات المسلحة القبلية والثارات في المحافظات ذات الطابع القبلي جنوب البلاد، للظهور مجددا وسط عجز السلطات في ضبط الأمن.

