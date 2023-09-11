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عدن - ياسمين التهامي - رئيس الاتحاد الإيراني: تواجد رونالدو مع النصر السعودي أمام بيرسيبوليس مهم جدا

أدلى “مهدي تاج” رئیس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بتصريحات هامة، أعرب من خلالها عن بالغ سعادته بتواجد الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو مع بعثة نادي ‫النصر السعودي، في العاصمة الإيرانية، طهران، من أجل المواجهة القوية التي ستقام ضد بيرسبوليس الإيراني.

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر السعودي ضد بيرسيبوليس الإيراني، يوم الـ19 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في الموسم الحالي 2023/2024.

رئيس الاتحاد الإيراني يعلق على مواجهة النصر ورونالدو

وقال مهدي تاج خلال تصريحات إعلامية: “مهم جدا تواجد كريستيانو رونالدو؛ لأنه لاعب عبقري، وحسابه على إنستغرام يتابعه أكثر من 680 مليون شخص؛ ولذلك أهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ لأننا نبحث عن التفاعل مع مجموعات كرة القدم العالمية”.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي، قرارًا بشأن جميع مباريات الفريق التي سيخوضها، خلال الموسم الجاري.

وقرر مسؤولو النصر الاستعانة بطواقم حكام أجانب لجميع مباريات الفريق، خلال الموسم الجاري، سواء كانت المباراة على أرضه أو التي يكون فيها ضيفًا.

ويستهدف النصر أن يثأر من بيرسبوليس، بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في قطر، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت فوز المنافس الإيراني، وصعوده إلى النهائي.