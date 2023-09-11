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عدن - ياسمين التهامي - ما لا تعرفه الكثير من النساء عن فوائد الخميرة الجمالية لشد وتبييض البشرة بهذه الطريقة

الخميرة هي أحد المكونات الطبيعية الذائعة الصيت في روتين العناية المنزلية بالبشرة؛ إذ أثبتت قدرة كبيرة على إمداد البشرة بالكثير من متطلباتها؛ لتجعلها أكثر قدرة على تحمل العوامل القاسية، التي تؤدي إلى ظهور الكثير من مشاكل الجلد، لاسيما البثور وترهل الجلد. وفيما يلي، نعرّفك إلى أبرز فوائد الخميرة للبشرة، ومجموعة خلطات طبيعية رائعة للبشرة، مكونة من الخميرة ومكونات طبيعية أخرى. اقراء ايضاً : فوائد مذهلة كثيرة تساعد الخميرة في التقليل من علامات التقدم في السن على البشرة، لاسيما التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتشد الجلد المترهل؛ نظراً إلى احتوائها على مكونات نشطة تعزز من مرونة البشرة، وتَزيد عملية إنتاج الكولاجين فيها.. كذلك، تحتوي الخميرة على كمية عالية من مضادات الأكسدة، لاسيما الفيتامين B، والتي تعمل على تعزيز صحة البشرة، وعلاج الجلد التالف، الذي يَنتج من التلوث والأشعة فوق البنفسجية.. كما تساعد في إعادة توازن البشرة، ومحاربة حَب الشباب والبثور والزهم. وكمصدر لليتا غلوكان، تعمل الخميرة على محاربة الجذور الحرة، وتعزيز دوران الخلايا، وتسهيل عملية التخلص من السموم في الجلد؛ مما يعيد إلى البشرة الحيوية والإشراقة؛ فضلاً عن أنها تجعل البشرة أكثر قابلية لامتصاص مستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدمها المرأة.. هذا وتحتوي الخميرة على مواد حيوية تساعد في تغذية البشرة، وزيادة مستويات الترطيب في الجلد؛ مما يمنح المرأة بشرة ندية وذات مظهر صحي.. أما إذا كنتِ تعانين من المسامات المتضخمة والواسعة؛ فإن استخدام الخميرة يعَد خياراً مثالياً؛ إذ إنها تساعد في تقليص حجم المسامات الواسعة وجعلها مشدودة؛ علماً بأنه كلما اتسعت المسامات، كلما تجمعت الأوساخ وآثار المكياج والأتربة داخل مسامات البشرة؛ مما يجعلها عُرضة للكثير من المشاكل. خلطات طبيعية للبشرة – لشد البشرة: امزجي نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وحين تصبح المكونات متجانسة، طبّقيها على بشرة وجهك، مع تدليكها بهدوء باستخدام أطراف أصابعك.. اتركي الخلطة على بشرة وجهك مدة عشر دقائق.. بعدها، نظّفي وجهك بالغسول الملائم، واشطفيه بالماء البارد. – لتبييض وتفتيح البشرة: امزجي نصف ملعقة صغيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة العسل، ونصف ملعقة صغيرة البايكنغ باودر في شكل جيد.. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبّقيها على بشرة وجهك، مع تدليكها بهدوء، واتركيها مدة عشر دقائق.. بعدها، اشطفي وجهك جيداً بالماء البارد حتى إزالة كافة الرواسب عنه. – للتخلص من البثور وحَب الشباب: اخلطي ملعقة كبيرة من كلٍّ من الخميرة والعسل الطبيعي واللبن الزبادي والقليل من عصير الليمون الطازج.. حرّكي الخليط إلى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.. طبّقي العجينة على بشرة وجهك، مع الحرص على تدليكها بأطراف أصابعك وبشكل هادئ جداً، وذلك لمدة نصف ساعة.. انتظري إلى أن تجف المكونات تماماً، بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطّفيه بالماء الدافئ.

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