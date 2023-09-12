بعد محاولة تحرش وخطف.. لماذا تتكتم مليشيا الحوثي على وفاة طالبة جامعية في صنعاء؟

المنامة - ياسر ابراهيم - تتكتم مليشيا الحوثي حول قضية محاولة خطف جديدة استهدفت طالبة في جامعة صنعاء، رغم مرور أيام على الجريمة المروعة التي أدت إلى وفاة الطالبة.

وقال الناشط اليمني "مختاز عبدالمعز" المختص في مواجهة الابتزاز الالكتروني، خاصة الموجّه ضد الطالبات والنساء، إن مليشيا الحوثي تعمل على إبقاء الجريمة طي الكتمان، رغم استنفارها الأمني وانتشارها الواسع لتأمين فعاليتها الطائفية "المولد" بعد أسبوعين.

وحسب مختار عبدالمعز، فقد حاول باص معكّس اختطاف طالبة جامعية في كلية التجارة والاقتصاد بالقوة، في الرابع من سبتمبر الجاري، ودخلوا معها في عراك أثناء سير الباص، أدى بالطالبة التي تدعى "بثنية" إلى القفز من الباص في جسر شارع حدة ، وأصيبت بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها الجمعة الماضية.

ونقل مختار في صفحته على "الفيس بوك"، عن أقارب الطالبة قولهم إن "هناك آثار خنق على رقبتها، بالإضافة إلى آثار خربشات اظافر على ساعديها".

وأضاف، "كان هناك فتى في الرابع عشرة من عمره بجانب السواق أدلى بشهادته بأن السواق قام بخنق بثينة وقام أحد الأشخاص الذي يركب بالخلف بمحاولة إغلاق باب الباص بالقوة كمحاولة لإخضاع بثينة "تحرش"، لكنها قاومتهم وقفزت من فوق الباص الذي استمر بالهروب دون الانتظار او إسعاف بثينة".

واتهم مختار عبدالمعز الحوثيين بمحاولة إخفاء القضية، والتكتم على الجريمة، ومنع وصول القضية إلى الرأي العام. وحذر من محاولة الحوثي طي الجريمة والتستر على الجناة، خاصة أن المليشيا لم تقبض حتى الآن سوى على سواق الباص وحده، دون بقية من كانوا معه الذين ذكرهم الطفل.

مليشيا الحوثي نشرت مساء الاثنين خبرا مفاده القبض على سائق باص تسبب في وفاة فتاة كانت بداخله، بعد وقت قصير من بدء تسرب الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في صفحة مختار.

وقالت المليشيا إنها قبضت على متهم يدعى مهند عبده محمد الصبري، 22 سنة. لكنها حرفت الجريمة إلى التسبب بوفاة الفتاة، ولم تذكر أي حيثيات، كما لم تنشر المليشيا في خبر موقعها "الإعلام الأمني" أي تفاصيل إضافية عن الآخرين.

وتثير قضية محاولة مليشيا الحوثي إخفاء تساؤلات عن تورط بعض عناصرها في الجريمة، خاصة بعد ورود تقارير مؤكدة عن انتهاج المليشيا لسياسة الاغتصاب والتعذيب الجنسي في تقارير مجلس الأمن.

وتأتي قضية الطالبة بثينة بعد أيام من كشف قضية أخرى قام بها ملتقى الطالب الجامعي الحوثي، بفصل طالبة أخرى، من جامعة صنعاء وإصدار قرار حوثي من أعلى مستوى بمنعها من الدراسة.

وكشفت مؤخرا سلسلة من الطالبات في جامعات صنعاء عن قضايا تحرش وجرائم ابتزاز يقوم بها أعضاء حوثيون في الجامعات اليمنية بعضها تصل إلى حد الطعن بالأعراض وترويج أخبار كاذبة بحق الطالبات وشرفهن وأعراضهن.