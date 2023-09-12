مليشيا الحوثي تقر بمصرع أربعة من ضباطها بنيران القوات الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعترفت مليشيا الحوثي، الاثنين، بمصرع أربعة من قياداتها الميدانية، بنيران القوات الحكومية.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إنه جرى في صنعاء تشييع منتحل رتبة عقيد ركن عبده علي المسوري، ومنتحل رتبة ملازم أول فواز عبده الحضاري، ومنتحل ملازم ثاني مسعود أحسن الحاشدي، ومنتحل رتبة مساعد أسامة طاهر الزوبة.

ولم تحدد المليشيا الجبهات التي لقوا مصرعهم فيها، في الوقت الذي تشهد فيه جبهات تعز ومأرب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية.

وخلال الأشهر الماضية صعدت مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، خصوصا في جبهتي تعز ومأرب.

وتستغل مليشيا الحوثي ما يعرف بالمولد النبوي الشريف للتحشيد العسكري، وتجنيد الشباب في مناطقها إلى جبهات القتال، بعد أن فشلت خلال الأشهر الماضية في تجنيدهم.