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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

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