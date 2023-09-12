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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الفوائد الصحية لأكل ” الجوز” على الريق

فوائد تناول الجوز على معدة فارغة يمكن أن تساهم هذه العادة الصحية في الوقاية من أمراض القلب والسرطان وأيضا يعمل كعنصر أساسي في عمليات فقدان الوزن ذلك لأنه يحتوي على فيتامينات ومكونات تساعد في تنظيم السعرات الحرارية في الجسم ومع ذلك، يجب أيضا ممارسة التمارين البدنية لضمان عدم زيادة الوزن الزائد والحفاظ على صحة الجسم إن الجوز أو ما يعرف بعين الجمل يعد واحدا من أنواع المكسرات الأكثر شهرة وفائدة للصحة بفضل تركيبته الغنية بالمواد الغذائية المفيدة.

فوائد الجوز على صحة الجسم

المعروف أيضاً بلقب “عين الجمل” ويمثل مصدرا هاما للتغذية يتميز بأن ثماره غنية بالمواد الغذائية الهامة، شجرة الجوز تزرع على نطاق واسع في مناطق مختلفة مثل البحر الأبيض المتوسط وآسيا الوسطى لكن يجب أن نعلم أن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للجوز في العالم.

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فوائد أكل عين الجمل ” الجوز” على الريق

الجوز هو عبارة عن كنز صحي يعزز الصحة العامة ويسهم في تعزيز قوة الذاكرة وزيادة التركيز فهو يحمل معه فوائد عديدة ومتعددة للصحة والعقل إضافة إلى ذلك أنه يوفر الحديد والكالسيوم والزنك، و يعتبر الجوز مصدرا غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بما في ذلك فيتامين ب 6 والأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات الضرورية تعرَّف على فوائد الجوز الواضحة حتى الآن عند تناوله على معدة فارغة.

يحافظ على الجسم من السرطان: يقدم الجوز دعما فعالا للوقاية من السرطان حيث يحتوي على مضادات الأكسدة.

يعزز من قوة القلب: يعمل الجوز على تعزيز صحة القلب والحفاظ عليه من الأمراض مثل النوبات القلبية المتكررة حيث يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويعزز الدورة الدموية بشكل فعال.