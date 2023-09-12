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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. "الروبوت نورة" تستقبل العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" (صور + فيديو)

ستخدمت أمانة منطقة الباحة في السعودية "الروبوت نورة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كموظفة لاستقبال وخدمة العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" المقام حاليا بالرياض.

وخطفت "الروبوت نورة" التي ظهرت بالزي الإسلامي، أنظار الزائرين في معرض "سيتي سكيب" والمشاركين فيه، بحضورها واتقانها اللغة العربية و16 لغة أجنبية.

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وقدمت "نورة" معلومات لزائري المعرض عن أمانة الباحة وما تقدمه من مشاريع وفرصها الاستثمارية.

وانطلقت فعاليات "سيتي سكيب" بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في "ملهم".

وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء 13 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".

في سابقة هي الأولى#أمانة_منطقة_الباحة

تستخدم الروبوت "نورة" التي تعمل بـ #الذكاء_الاصطناعي

كموظف خدمة عملاء في جناح الأمانة في أكبر معرض عقاري عالمي #سيتي_سكيب الرياض#نوره تعطي معلومات عن الباحة وفرصها الاستثمارية، والمرتادون يتحدثون مع #نوره التي تتقن العربية و16 لغة أجنبية. pic.twitter.com/i4fdiPCzDp — أمانة منطقة الباحة (@amantalbaha) September 11, 2023

لفتت الروبوت ( نورة) في جناح أمانة منطقة الباحة انتباه زوار معرض سيتي سكيب العالمي حيث تجيب عن اسئلتهم حول منطقة الباحة ومشاريعها السياحية التي تنفذها أمانة منطقة الباحة pic.twitter.com/0ZYeJhzd5c — ﮼جمعان،الكرت (@jomanalkarat) September 11, 2023