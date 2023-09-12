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السعودية.. "الروبوت نورة" تستقبل العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" (صور + فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. "الروبوت نورة" تستقبل العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" (صور + فيديو)

ستخدمت أمانة منطقة الباحة في السعودية "الروبوت نورة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كموظفة لاستقبال وخدمة العملاء والزائرين في ⁧"سيتي سكيب العالمي" المقام حاليا بالرياض.

وخطفت "الروبوت نورة" التي ظهرت بالزي الإسلامي، أنظار الزائرين في معرض "سيتي سكيب" والمشاركين فيه، بحضورها واتقانها اللغة العربية و16 لغة أجنبية.

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من: اليمن الآن

وقدمت "نورة" معلومات لزائري المعرض عن أمانة الباحة وما تقدمه من مشاريع وفرصها الاستثمارية.

وانطلقت فعاليات "سيتي سكيب" بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في "ملهم".

وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء 13 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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