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عدن - ياسمين التهامي - من اليوم: لن يسمح بشراء او بيع الأبل غير المرقمة في السعودية و 6 عقوبات تنتظر المخالفين.. تعرف عليها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. وحددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي: الحرمان من خدمات الرعاية البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية. اقراء ايضاً : لا يسمح بتداول الإبل غير المرقمة: وقالت الوزارة بأن الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، إذ يمكن لملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة «نما». عبر الرابط ( اضغط هنا ) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للاستفسار. وأشارت الوزارة، إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها. توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل: إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة. والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة. وظائف شاغرة بشركة أريان العقارية في قطر .. ما هي التخصصات والشروط والجنسيات المطلوبة ؟ رؤية شاملة عن الإبل في المملكة: وأكدت البيئة والمياه والزراعة أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في المملكة، ما يُمكّن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية. ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة والحد من الحوادث وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.

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