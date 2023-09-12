المركز الوطني للأرصاد: نراقب آخر المستجدات للعاصفة.. دانيل، إنذار باللَّون الأحمر في مكة المكرمة وتحذيرات

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عدن - ياسمين التهامي - المركز الوطني للأرصاد: نراقب آخر المستجدات للعاصفة.. دانيل، إنذار باللَّون الأحمر في مكة المكرمة وتحذيرات
أكَّد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أنَّه يراقب آخر المستجدات للعاصفة #دانيل، مشيراً إلى أنَّ التوقعات تتجه بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء المملكة بالعاصفة بشكلٍ مباشر، كما أصدر المركز تحذيراً باللَّون الأحمر إلى منطقة مكة المكرمة التي تشهد أمطاراً غزيرة وجرياناً للسيول مع انعدام مستوى الرؤية حتى مساء اليوم الثلاثاء.
أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجازان
وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يستمر تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها جريان السيول وزخات البَرد إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة وصولاً إلى المدينة المنورة. مع إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من السواحل في المنطقة الشرقية.
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الإحساء تسجِّل أعلى درجة حرارة اليوم
ورجَّحت الأرصاد الجوية أن تسجِّل الإحساء أعلى درجة حرارة اليوم في السعودية مع 46 درجة مئوية بينماا تكون أقل درجات الحرارة في السودة مع 14 مئوية، وتصل في مكة المكرمة إلى 41 وبالمدينة المنورة 43، فيما تكون بالعاصمة السعودية الرياض 44 مئوية، وتصل نسبة الرطوبة في الدمام إلى 95.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|41
|29
|85
|أمطار رعدية
|المدينة المنورة
|43
|31
|55
|سحب رعدية
|الرياض
|44
|29
|20
|عوالق
|جدة
|38
|30
|90
|سحب رعدية
|الدمام
|45
|28
|95
|ضباب
|أبها
|29
|16
|75
|أمطار غزيرة
|تبوك
|38
|24
|30
|رياح نشطة
|بريدة
|44
|27
|20
|صحو
|حائل
|41
|26
|25
|صحو
|الباحة
|28
|17
|70
|أمطار غزيرة
|عرعر
|39
|25
|30
|عوالق
|سكاكا
|39
|25
|25
|عوالق
|جازان
|40
|32
|85
|أمطار غزيرة
|نجران
|39
|24
|45
|رياح نشطة
|الخرج
|45
|30
|20
|عوالق
|المجمعة
|42
|27
|20
|عوالق
|وادي الدواسر
|43
|27
|20
|غائم جزئي
|الدوادمي
|42
|27
|20
|عوالق
|شرورة
|42
|28
|25
|رياح نشطة
|طريف
|35
|20
|45
|عوالق
|الطائف
|34
|22
|85
|أمطار غزيرة
|القنفذة
|37
|29
|90
|أمطار غزيرة
|ينبع
|40
|29
|85
|سحب رعدية
|العلا
|42
|30
|25
|رياح نشطة
|الاحساء
|46
|30
|65
|عوالق
|حفر الباطن
|45
|28
|25
|صحو
|بيشة
|40
|23
|45
|عوالق
|الوجه
|35
|26
|85
|رياح نشطة
|رفحا
|43
|26
|25
|عوالق
|القريات
|36
|21
|45
|عوالق
|السودة
|27
|14
|85
|أمطار غزيرة
|روضة التنهات
|44
|29
|30
|عوالق
|صحراء الدهناء
|44
|29
|30
|عوالق
|الصمان
|44
|29
|30
|
عوالق
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