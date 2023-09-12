العليمي: مناطق سيطرة مليشيا الحوثي منكوبة بـ"الأمراض والأوبئة" بسبب حظر اللقاحات

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى الضغط علي مليشيات الحوثي لتمكين فرق التحصين من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها المنكوبة بالأمراض والأوبئة.



جاء ذلك خلال لقائه وفدا من حلف اللقاحات العالمي برئاسة السيدة آن كرونين، وبحضور ممثلين عن منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء أشاد العليمي، بالدعم المقدم من حلف اللقاحات العالمي، وخصوصا في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية اليمنية بسلاسل التبريد التي تشتد الحاجة اليها في كافة المحافظات.



كما أشاد بالمؤسسة الصحية الوطنية، وطواقمها الطبية في مختلف المرافق والمحافظات، وجهودها المقدرة في إنقاذ الأرواح رغم الظروف والإمكانيات الصعبة التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بتقديم كل اشكال الدعم لإنجاح حملة التحصين الوطنية التي تنطلق في 23 سبتمبر الجاري، وضمان وصولها إلى كافة الأطفال المستهدفين بالحملة.



وتطرق اللقاء إلى مجالات الشراكة مع التحالف العالمي للقاحات، والنجاحات المحققة في هذا المجال، خصوصا على صعيد مكافحة شلل الأطفال الذي تم التخلص منه مجددا في المحافظات المحررة.



وشدد العليمي على "أهمية استمرار الضغوط على المليشيات الحوثية لإنهاء حظرها للقاحات المنقذة للحياة، وتمكين فرق التحصين من الوصول الى مناطق سيطرتها المنكوبة بمختلف الأمراض والأوبئة".



وكانت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت عن ترتيبات فنية وإدارية شاملة لتنفيذ حملة التحصين ضد مرض الحصبة بدعم من شركاء القطاع الصحي.



وأشارت إلى أن الحملة التي ستنطلق في ٢٣ من سبتمبر الجاري وتستمر ستة أيام تستهدف تحصين مليون ومائتين وسبعة وستون ألف واثنين وثمانين طفلا ما دون الخامسة من العمر في 121 مديرية في المحافظات المحررة.



وأواخر أغسطس الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".



وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ 34 ألف و300".



وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022"، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية.



والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة أثناء العطاس والتحدث وهو واحد من الأمراض الخطيرة خاصة عند الأطفال.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد منعت تحصين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشنت حملة تحريض ضد اللقاحات الأمر الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الحصبة وشلل الأطفال.

