يضم مدمرة صواريخ وسفينة إمداد.. الأسطول البحري الصيني الـ45 يبحر باتجاه خليج عدن

أبحر الأسطول الـ45 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم (الثلاثاء) من ميناء عسكري في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ في شرقي الصين، لتولي مهمة مرافقة من الأسطول البحري الـ44 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.



ويضم الأسطول الـ45 بشكل أساسي قوات ومعدات بحرية من قيادة المسرح الشمالي لجيش التحرير الشعبي، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة "أورومتشي"، وفرقاطة الصواريخ "لينيي"، وسفينة الإمداد الشامل "دونغبينغهو"، وعشرات من أفراد القوات الخاصة، ومروحيتان.



وفي إطار الاستعدادات للمهمة، أجرى الأسطول تحليلا دقيقا وعدَّل من خططه لمهام المرافقة والإمداد. كما نفذ الأسطول تدريبا يحاكي سيناريوهات مثل إنقاذ السفن التجارية المختطفة، والتصدي للإرهابيين والقراصنة، والاستخدام العملي للأسلحة.



المصدر: وكالة شينخوا