شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق..الفرق الفنية تواصل أعمالها في مشروع إستكمال وإنشاء طريق عقبة خلق في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد المهندس عصام الحاج إستشاري مشروع صيانة طريق عقبة خلق على تواصل الجهود في المقطعين الاول والثاني من المشروع بمديرية حالمين محافظة لحج الذي يجري تنفيذه بمتابعة وزارة الاشغال العامة والطرق وبتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وأشار الحاج أن الأعمال تتواصل في شق وحفر وتعبيد الطريق و توسعته ومعالجة وعورته ، والذي تبذل فيه الفرق العاملة الجهود الكبيرة لانجاز المشروع في الوقت المحدد ووفق المعايير الهندسية الدولية المطلوبة.

ويندرج مشروع صيانة عقبة خلق المقطع الاول والثاني من ضمن المشاريع الخدمية التي يتطلع فيه أبناء مناطق لحج إلى تغييرات كبيرة في مجالات الاقتصادية والتجارية لما سيقدمه من تسهيل لحركة المرور والتنقل ويعزز تقديم الخدمات في مناطق المديرية وغيرها .

صادر عن: الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.