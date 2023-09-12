بن دغر: نقف مع حزب الإصلاح في خندق واحد للدفاع عن الجمهورية والوحدة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس الشورى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح شكل منذ قيامه علامة مميزة في تاريخ الحياة السياسية في اليمن.



جاء ذلك في تهنئة بعثها لرئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي والأمين العام للحزب عبدالوهاب الانسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثون لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح في الثالث عشر من سبتمبر عام 1990م عام الوحدة اليمنية.



وأضاف بن دغر، أن "وجود الإصلاح عزز من مسار الديمقراطية الوليدة المصاحبة لقيام الوحدة، وغدا رافدًا من روافد العمل الوطني، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب الديمقراطية اليمنية الأخرى".



وتابع: "لقد جمعتنا خلال العقود الماضية مواقف عديدة في مراحل مختلفة من تجربة العمل الوطني والحياة الديمقراطية، جمعنا الهم المشترك دفاعًا عن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والهوية الوطنية الواحدة، عملنا معًا ولازلنا توحدنا الأهداف والمبادئ العظيمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين".



واستدرك: "ها نحن اليوم في خندق وجبهة واحدة دفاعًا عن المصالح العليا لوطننا وشعبنا اليمني العظيم، وفي مواجهة مع إمامة عنصرية سلالية مدعومة إيرانيًا، تحاول الانقضاض على منجزاتنا الوطنية، واعتساف المسار الوطني التقدمي لبلادنا، وتهديد حاضرنا ومستقبلنا، ومستقبل وأمن المنطقة واستقرارها".



وشدد بن دغر في ختام برقيته، على أن "واجبنا المشترك الذي يحتم علينا وعلى كل القوى الوطنية تعزيز جهود المقاومة للانقلاب الحوثي، وهزيمته سلمًا أو حربًا، واستعادة مؤسسات الدولة، ودحر العدو من مناطق سيطرته، أو الوصول لسلام عادل شامل يستند إلى مرجعياته الثلاث".

