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عدن - ياسمين التهامي - هبوط سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13-9-2023

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سعر الذهب في مصر اليوم.. الأربعاء 13 سبتمبر

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 2195 جنيهًا للبيع، و2185 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم، ليسجل نحو 2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصعد سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند مستوى 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.