لغم حوثي يودي بحياة مواطن وزوجته ويصيب ثلاثة من أفراد أسرتهما بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وزوجته، وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتهم بجروح خطرة، مساء أمس الثلاثاء، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن مواطنا يُدعى (حسن الضبيبي) قتل مع زوجته بانفجار لغم حوثي في حي الزهور بمديرية الحالي بمدينة الحديدة.



وأضافت المصادر أن الحادثة تسببت أيضاً بإصابة ثلاثة من أفراد الأسرة بينهم طفل بترت إحدى ساقيه.



وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين في المحافظة خلال السنوات الماضية.

