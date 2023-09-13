إب..عناصر حوثية تقتحم حفل تكريمي وتعتدي على طلاب في المعهد العالي للعلوم الصحية  

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عناصر في مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، قاعة حفل تكريمي للمعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة إب (وسط اليمن)، واعتدت على عدد من الطلاب.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية اقتحمت قاعة فعالية تكريم أوائل طلاب المعهد الصحي (حكومي) بمنطقة الصلبة بمدينة إب، واعتدوا بعنف على عدد من الطلاب، قبل أن يقوموا بخطفهم إلى جهات مجهولة.



وأضافت المصادر أن أحد الطلاب المنحدر من مديرية القفر، كان على خلاف مع طالب آخر، واستدعى عناصر حوثية من منطقته للاعتداء على الطالب داخل قاعة الحفل.



وأوضحت أن العناصر الحوثية لم تكتفي بالاعتداء على الطالب فقط، بل اعتدت على عدد من الطلاب الذين حاولوا منعهم من اقتحام فعاليتهم وقاموا باختطافهم عقب ذلك.



وأشارت المصادر إلى أن الفعالية تم توقيفها عقب الحادثة، الأمر الذي أثار موجة استياء عارمة في صفوف الطلاب.

