صنعاء.. وفاة طفلة مريضة بالدفتيريا بعد رفض الحوثيين منحها جرعة علاج

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلة في الثالثة عشر من عمرها، متأثرة بإصابتها بداء الدفتيريا عقب رفض السلطات الصحية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، منحها جرعة العلاج الخاصة بالوباء رغم تواجدها في مخازنها.



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة (رهف حمود محمد ثابت صويلح البتول ـ 13 عاماً) من أبناء محافظة إب، توفيت أمس الأول بعد معاناة من مرض الدفتيريا.



وأوضحت المصادر أن والد الطفلة سافر بها من إب إلى صنعاء، بعد تعذر المستشفيات الحكومية في إب بعدم وجود جرعة العلاج الخاصة بالوباء، وظل لأكثر من أسبوعين يبحث عن المصل إلاّ أن المستشفيات الحكومية بصنعاء ووزارة الصحة التابعة للحوثيين رفضت منحهم مصل العلاج ما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها.



وفي منشور له على صفحته على الفيسبوك، كشف والد الضحية، عن تعمد مليشيا الحوثي إخفاء المصل عن ابنته وتوفيرها لنافذين.



ونقل عن مسؤول المخازن والطبيب المعالج عن وجود المصل، غير أن مايسمى بوزير الصحة في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها) ونائبه يخفونه في المخازن.





وتتهم منظمات حقوقية وجهات حكومية، السلطات الصحية في مليشيا الحوثي بإخفاء جرعات بعض الأوبئة والأمراض المستعصية التي يتحصلون عليها من المنظمات الأممية، بهدف بيعها في صيدليات تابعة لهم بمبالغ باهظة.

