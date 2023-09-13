عدن.. مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في تعز وشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعه الاعتيادي اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس، حيث أقر حركة تنقلات قضائية في عدد من المحافظات.



وأقر المجلس رفع تعليق اجتماعاته وذلك عقب لقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الذي عبّر عن تفهمه لمطالب واحتياجات السلطة القضائية وذلك بإدراج موازنة السلطة القضائية رقما واحدا من العام القادم 2024م.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أقر المجلس حركة تنقلات قضائية على النحو الآتي:



القاضي الحاج علي محسن ناجي رئيسا لنيابة النقض

القاضي نبيل عوض عمر جوبح محاميا عاما لنيابات الأموال العامة.

القاضي صلاح علي منصور الحداد عضو هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابات

القاضي فوزية صالح عمر علي عضو هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابات

القاضي رزاز سيف فرحان الشعبي رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز، رئيسا للشعبة الجزائية الأولى.

القاضي حسن عبدالله محمد سليمان علي رئيسا لمحكمة استئناف محافظة أبين.

القاضي عارف أحمد ناصر عمير النسي رئيساً لمحكمة استئناف محافظة شبوة.

القاضي محمد سلطان ناجي الفقيه رئيس لنيابة استئناف تعز.

القاضي صادق عبدربه محمد محسن رئيسا للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة عدن.



كما أقر المجلس تعيين القضاة الآتية اسماءهم أعضاء في نيابة النقض:



القاضي جمال أحمد علي ناصر

القاضي عبدالكريم قاسم محبوب غالب

القاضي سامية حامد محمد الحاج

القاضي شيخان علوي هود شيخان

القاضي خالد عبدالرب علي محمد

القاضي حسين محمد زين علوي

القاضي هيثم أحمد سالم هادي

القاضي فائزة أحمد ربيع عبدالله

القاضي سميرة عبدالله أحمد عبدالله

القاضي فوزية سلام محمد حيدر

القاضي عيشة عبدالله وادي محمد

القاضي عديلة علي حسن عبدالله



وأقر حركة تنقلات قضائية في محاكم محافظة تعز، على النحو الآتي:

أولاً: الشعب الاستئنافية:



الشعبة الجزائية الأولى:

القاضي عبده هزاع غالب عبدالله البكاري

القاضي عبدالرؤوف عبد الولي عبدالغفار البركاني



الشعبة الجزائية الثانية:

القاضي أحمد عبدالحق سالم محمد رئيسا

القاضي أمين عبدالحق عبد العزيز أحمد عضواً

القاضي منير محمد قاسم علي الطيار عضواً



الشعبة المدنية الأولى:

القاضي جميل جازم قائد أحمد العبسي رئيساً

القاضي علي محمد علي أبو الغيث عضواً

القاضي عبدالرحمن حسن مقبل عقلان عضوا



الشعبة المدنية الثانية:

القاضي عبدالعزيز محمد راجح عبدالله رئيساً

القاضي عبداللطيف عبدالرحمن صالح الحميري عضواً

القاضي محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري عضواً



الشعبة الشخصية:

القاضي عبدالهادي عبدالرقيب محسن الجنيد رئيسا

القاضي عبدالحافظ حزام عبدالله العسلي عضواً

القاضي ماهر عبدالله سيف محمد السفياني عضواً



الشعبة التجارية:

القاضي عبدالكريم أحمد سلام الأكحلي رئيسا

القاضي فؤاد أحمد علي محمد حسن. عضواً

القاضي نشوان أحمد محمد محمد المجاهد عضواً

القاضي ناصر محمد شمسان محمد عضواً احتياطياً



وكذا تعيين القضاة الآتية اسماءهم أعضاء احتياط في محكمة استئناف محافظة تعز:



القاضي أحمد محمد أحمد الأغبري

القاضي أحمد محمد هائل عبدالله المغلس

القاضي صلاح أحمد بجاش عبد القوي حمود



ثانياً: المحاكم الابتدائية محافظة تعز:

1. محكمة غرب تعز الابتدائية:

القاضي تركي قاسم سعيد منصر الرعيني رئيسا

القاضي أحمد عبده قاسم حميد قاضياً

القاضي عمار عبدالعزيز هزاع محمد قاضياً

القاضي باسم عبدالله محمد عبدالرحمن المجاهد قاضياً

القاضي عبدالودود أحمد حميد قحطان قاضياً

القاضي محمد عبدالباسط محمد قاسم العبيدي قاضياً

القاضي محمد عبدالرقيب علي الجرادي قاضياً

القاضي معاذ محمد عبدالجليل الجمال قاضياً

القاضي محمد أحمد علي حسان قاضياً

القاضي فضل أحمد صالح أحمد المهاجري قاضياً

القاضي عبدالله عبده قائد صالح قاضياً

القاضي سفير عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب قاضيا

القاضي طاهر أحمد محمد سرحان الصوفي



2.محكمة شرق تعز الابتدائية:

القاضي محمد أمين عبدالمجيد أحمد. رئيساً

القاضي عفيف شرف عبدالله العماري. قاضياً

القاضي محفوظ سلطان عبدالواحد محمد الكحلاني قاضياً

القاضي أبوبكر ناصر محمد علي. قاضيا

القاضي مبارك علي عبده قائد الجرادي قاضياً

القاضي زكريا قائد أحمد صالح الدعيدع قاضيا

القاضي مالك علي مقبل علي الباشا قاضياً

القاضي فاروق عبدالله عبدالوهاب الشدادي قاضياً



3. محكمة صبر الابتدائية:

القاضي عادل محمد أحمد ثابت المقطري رئيساً

القاضي فارس عبده أحمد عبدالوهاب قاضياً

القاضي دليل غالب عبدالله سعيد قاضياً

القاضي عبده مقبل محمد مقبل المظفر قاضياً

القاضي خالد علي علي فارع المساح قاضيا

القاضي عبدالرحمن يحيى عبدالرحمن أحمد قاضيا



4. محكمة المواسط والمعافر الابتدائية:

القاضي منصور محمد عبدالولي القباطي رئيسا

القاضي محمد عبدالجليل عبدالله عبدالواسع الأهدل ـ قاضياً

القاضي فاضل عبدالوهاب محمد السبئي ـ قاضياً

القاضي صادق عبدالغني علي أحمد العبيدي ـ قاضياً



5. محكمة التربة الابتدائية:

القاضي علي محمد محمد نايف الشميري ـ رئيساً

القاضي نافع صادق علي عبدالله الضباب ـ قاضياً

القاضي عصام محمود عبدالغني مهيوب ـ قاضيا

القاضي مصطفى عبدالله علي سالم العوبلي ـ قاضياً

القاضي أكرم عبدالله قاسم محمد الصوفي ـ قاضياً

القاضي صخر عبدالحكيم عبدالله راجح ـ قاضياً

القاضي سعد أحمد حسن علي البخيتي ـ قاضياً

القاضي أحمد علي أحمد محمد المصري ـ قاضيا

القاضي ثابت أحمد عبدالله حسن همدان ـ قاضياً



6. محكمة جبل حبشي:

القاضي أنور محمد عبدالرحمن عبدالله المجيدي ـ رئيساً

القاضي عبدالناصر ياسين بشر قحطان ـ قاضياً

القاضي أحمد عبدالحميد مرشد منصر ـ قاضيا

القاضي محمد عبدالوهاب علي عبدالرب ـ قاضيا



7. محكمة المسراخ الابتدائية:

القاضي عبدالدايم سعيد شرف أحمد ـ رئيساً

القاضي هشام سهل عبدالله حسن ـ قاضياً

القاضي محمد أحمد سعيد عبدالمولى الشجاع ـ قاضياً



8. محكمة التعزية الابتدائية:

القاضي فضل جميل محمد ردمان الكمالي ـ رئيساً

9. محكمة شرعب السلام ومحكمة شرعب الرونة ومحكمة مقبنة:

القاضي أحمد محمد علي هواش ـ رئيساً

القاضي منصور طه أحمد صالح ـ قاضياً



10. محكمة المخأ الابتدائية:

القاضي خليل عبدالسلام عبدالوهاب عبدالملك التاج ـ رئيساً

القاضي بسيم صالح ناصر حسن المنحمي قاضياً



11. محكمة موزع والوازعية الابتدائية:

القاضي علي عبده نصر أحمد ـ رئيساً

القاضي محمود عبدالله إبراهيم محمد ـ قاضياً



ثالثاً: المحاكم المتخصصة:

1. المحكمة التجارية الابتدائية:

القاضي موسى علي عباس قائد الشجاع ـ رئيساً

القاضي إسماعيل حسن إسماعيل أحمد ـ قاضياً

القاضي فهد علي محمد عبدالعزيز الرميمة ـ قاضياً

القاضي ماجد علي محمد صالح المدحجي ـ قاضياً



2. محكمة الأموال العامة:

القاضي عمران مقبل أحمد حزام ـ رئيساً

القاضي نهى أحمد عبدالله أحمد الفقيه ـ قاضياً



3. محكمة الأحداث:

القاضي درة عبدالله محمد حيدر ـ رئيساً

القاضي صفاء عبد العزيز سيف يوسف ـ قاضياً



4. محكمة المرور:

القاضي بكيل أحمد حسن غالب ـ رئيساً



رابعاً: نيابات محافظة تعز:



أولاً: نيابة استئناف محافظة تعز:



القاضي عبدالرحمن غالب ياسر غالب عضو نيابة استئناف م تعز.

القاضي نبيل طه مقبل أحمد المقطري

القاضي أحمد سيف محمد نعمان القدسي

القاضي طاهر هزبر فرحان العمري

القاضي أحمد هائل الحاج محمد

القاضي عبدالله محمد قائد الشرماني

القاضي عبدالرحمن علي عبدالله عبده محمد

القاضي أحمد عبده محمد الشميري

القاضي أحمد ناجي إسماعيل حميد

القاضي عبدالعزيز أحمد هزاع السفياني

القاضي ياسين محمد مقبل أحمد

القاضي أحمد محمد علي الغزالي

القاضي عبدالعزيز إبراهيم المحمودي



ثانياً: نيابة استئناف الأموال العامة:



القاضي عادل أحمد سيف الحمادي

القاضي خالد غالب محمد حيدرة النبهاني

القاضي عبدالعزيز عبدالله مقبل شريان

القاضي عبدالعليم يحيى أحمد المجاهد

القاضي عبدالرحمن قاسم أحمد المجاهد

القاضي علي قاسم مانع الطيار

القاضي حسن سعيد دبوان ناجي

القاضي نبيل محمد قاسم الشميري

القاضي صادق عبدالواحد حميد الحميري

القاضي عبدالعزيز سعيد هائل عثمان

القاضي عبدالكريم محمد عبدالله البريهي

القاضي عبدالسلام حامد قاسم مزاحم

القاضي أحمد حسن مرشد صالح

القاضي خليل علي سلطان علي



ثالثاً: النيابات الابتدائية:

1. نيابة الأمن والبحث الجنائي:

القاضي عبدالخالق محمد علي العماد وكيلاً لنيابة الأمن والبحث

القاضي عبدالواحد أحمد علي النشيط عضواً



2. النيابة الجزائية المتخصصة تعز:

القاضي عبدالفتاح علي محمد شمسان وكيلاً



3. نيابة التربة الابتدائية:



القاضي عماد محمد عبدالرحمن عثمان وكيلاً

القاضي عارف عبدالله أحمد الشميري عضواً

القاضي باسم عبد العزيز محمد الزريقي عضواً

القاضي سامي عبده محمد ناجي الرعوي عضواً



4. نيابة المخأ الابتدائية:



القاضي أحمد علي حزام فرحان وكيلاً

القاضي عبده محمد علي الحميدي عضواً

القاضي أحمد علي حزام فرحان المخلافي عضواً



5. نيابة جبل حبشي الابتدائية:

القاضي معمر حمود غالب ياسر وكيلاً

القاضي محمد سعيد عبده الحيدري عضواً



6. نيابة صبر الابتدائية:

القاضي جلال إسماعيل عبدالله محسن وكيلاً

القاضي مختار ناجي سعيد عبده عضواً

القاضي جمال محمد عبدالله سعيد عضواً



7. نيابة المسراخ الابتدائية:

القاضي عبدالملك عبدالله محمد الصبري وكيلاً

القاضي نشوان حمود طاهر القاسمي عضوا



القاضي محمد حسن عباس حسين عضواً

القاضي محمد سعيد عبدالله قاسم عضواً



8. نيابة مقبنة الابتدائية:



القاضي محمد علي عبدالجليل الوافي وكيلاً

القاضي أحمد عبده غالب أحمد الصبري عضواً



9. نيابة التعزية الابتدائية:



القاضي علي أحمد علي السلمي وكيلاً



القاضي ثابت أحمد عبدالله حسن همدان عضواً

القاضي يونس محمد محمد سيف الشجاع عضواً



10. نيابة شرق تعز الابتدائية:



القاضي محمد عبدالملك عبده الحاج سيف الرعيني وكيلاً

القاضي محمد عبدالله عقلان حيدرة اليوسفي عضواً

القاضي أمين أحمد سعيد يحيى الجوبري عضواً

11. نيابة المواسط والمعافر الابتدائية:



القاضي محمد عبدالنور محمد عبده البركاني وكيلاً



القاضي حسن عبدالله حسن مهيوب البريهي. عضواً



12. نيابة الدمنة الابتدائية:



القاضي عادل أحمد عبده نعمان المقطري وكيلاً



القاضي ناجي قاسم سعيد ثابت الجعشني عضواً



13. نيابة غرب تعز الابتدائية:



القاضي عبدالرحمن قاسم محمد ناجي وكيلاً



القاضي محمد أحمد يسر شرف عضوا



القاضي توفيق محمد أحمد لطف الشعبي عضواً



14. نيابة المرور الابتدائية:



القاضي جمال عبدالرحمن عبدالولي المجاهد وكيلاً



القاضي عبدالكريم محمد علي سعيد الشجاع عضواً



القاضي محمود عبدالله أحمد عقلان عضوا



15. نيابة الأحداث الابتدائية:



القاضي نادية سيف أحمد العليمي وكيلاً



القاضي محمد عبدالواسع محمد الأديمي عضواً



القاضي أحمد محمد سعيد الشجاع عضواً



16. نيابة الأموال العامة الابتدائية:



القاضي شوقي قاسم سعيد عبدالله وكيلاً



القاضي تقي عبدالله صالح المخلافي عضواً



القاضي عبدالمعين محمد عبدالرحمن سعيد عضواً



كما أقر المجلس الحركة القضائية في محاكم محافظة شبوة على النحو الآتي:



أولا: محكمة استئناف محافظة شبوة:



القاضي مبارك محمد حسين عاطف عضواً



القاضي أحمد صالح عوض حبتور عضواً



القاضي أحمد صالح أحمد يسلم حبتور عضواً احتياطياً



القاضي حسين أحمد الهادي عضواً احتياطياً



ثانياً: المحاكم الابتدائية:



1. محكمتي عتق ونصاب الابتدائيتين:

القاضي ياسر محمد صالح ناصر سيلان رئيساً



القاضي سالم أبوبكر ناصر البوعر العولقي قاضياً



القاضي حاتم محمد صالح علي القاحلي قاضياً

القاضي سالم محمد محسن الخبلة قاضياً



2. محكمة الصعيد الابتدائية:

القاضي سعيد خميس علي أحمد بلبحيث رئيساً



3. محكمة حبان الابتدائية:

القاضي أحمد محمد سالم القربوع رئيساً



القاضي حسن علي صالح الطالبي قاضيا



4. محكمة ميفعة الابتدائية:



القاضي عوض محمد سعيد سالم المصاب رئيساً



القاضي نبيه عبدالله أحمد عبدالله البابكري قاضيا



5. محكمة الروضة الابتدائية:

القاضي أحمد محمد أحمد شيخ الفاطمي رئيسا



6. محكمة رضوم الابتدائية:



القاضي مصلح محمد راجح أحمد رئيساً



7. محكمة جردان الابتدائية:

القاضي سعيد طالب راشد بلجدع رئيساً



8. محكمتي بيحان وعسيلان الابتدائيتين:



القاضي صلاح عبدالخالق أحمد قاسم الفقير رئيسا



القاضي عبدالله حسين عبدالله محسن القربعي قاضيا



9. محكمة عرماء الابتدائية:



القاضي أحمد محمد أحمد عبدالله الكريثي رئيساً



10. محكمة عين الابتدائية:



القاضي مبارك حسن جمعان حوطان رئيساً



11. محكمة مرخة وخورة الابتدائية:



القاضي محمد صالح أحمد شابص رئيساً



كما أقر المجلس تعيين عدد من أعضاء النيابة العامة:

القاضي أفسانة عبد الحميد عبدالعزيز

القاضي عضواً في نيابة البريقة الابتدائية م. عدن

القاضي عبدالرحيم محمد عمر باعمر عضوا في نيابة المنصورة الابتدائية م. عدن

القاضي هاني محمد علي شهاب عضواً في نيابة دار سعد م. عدن

القاضي عبدالعظيم سيف قائد القريضي عضواً في نيابة التربة الابتدائية م. تعز

القاضي أحمد عبدالله سيف قاسم السبئي عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية م. عدن

القاضي صفاء رشاد عبد القادر مقبل عضو نيابة الصناعة والتجارة م. عدن

القاضي أسامة عبدالرحمن عبدالله علي الحكيمي عضو نيابة الصناعة والتجارة م. عدن

القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داؤود عضو نيابة التواهي م. عدن

القاضي سعيد قاسم بن قاسم القسيمي عضو نيابة الشعيب م. الضالع



القاضي إبراهيم عبدالواسع قائد أحمد عضو النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية م. عدن

القاضي أحمد عبدالله فضل سعيد عضو نيابة خور مكسر الابتدائية م. عدن

القاضي صدام فؤاد سعيد الربان عضو نيابة الأموال الابتدائية م. عدن

القاضي دينا علي محمد ناصر العظامي عضو نيابة الصحافة والمطبوعات م. عدن

القاضي القاضي عبدالعالم عبدالواحد علي عقلان عضو نيابة الأموال العامة الابتدائية م. تعز

القاضي غازي أحمد حسين عوض عضو نيابة الآثار الابتدائية م. عدن

القاضي نايف ردمان علي الزريقي عضو نيابة التربة الابتدائية م. تعز

القاضي ابتسام عبده حيدرة ناجي عضو نيابة خور مكسر الابتدائية م. عدن

القاضي محمد عبدالله أحمد حمود الظاهري عضو النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية م. مأرب



كما أقر المجلس ندب القاضي (سحر عبدالجليل سيف صالح) قاضياً في محكمة الأموال العامة الابتدائية م. عدن.



وكان مجلس القضاء الأعلى قد ناقش أوضاع القضاء العسكري بحضور محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري القاضي مهدي فصيع.

